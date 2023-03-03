Возможны пробки: на Димитровском мосту стартовал ямочный ремонт

На Димитровском мосту начали заделывать ямы. Водителей предупреждают о возможных пробках в вечерний час пик.

Работы проводятся по части моста в сторону правого берега. Для движения транспорта перекрыт крайний левый ряд. Об этом сообщает издание vn.ru.

После февральской оттепели стало очевидно, что состояние дорожного покрытия находится в непригодном состоянии. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы объехать ямы.

Капитальный ремонт моста проводился пять лет назад. Пока в пресс-центре городской администрации не сообщают точных сроках работ.

Фото: 2ГИС