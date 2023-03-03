Возможны пробки: на Димитровском мосту стартовал ямочный ремонт

Капитальный ремонт новосибирского моста проводили пять лет назад.
На Димитровском мосту начали заделывать ямы. Водителей предупреждают о возможных пробках в вечерний час пик.
Работы проводятся по части моста в сторону правого берега. Для движения транспорта перекрыт крайний левый ряд. Об этом сообщает издание vn.ru.
После февральской оттепели стало очевидно, что состояние дорожного покрытия находится в непригодном состоянии. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы объехать ямы.
Капитальный ремонт моста проводился пять лет назад. Пока в пресс-центре городской администрации не сообщают точных сроках работ.
Фото: 2ГИС
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