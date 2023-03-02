Почти 340 миллионов рублей потратят региональные власти на ремонт дороги Новосибирск – Каменка

Власти Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги Новосибирск — Каменка. Стоимость работ оценивают в 339,6 млн рублей. Заказчиком выступает территориальное управление автодорог региона, такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику, который должен быть определен до 15 марта этого года, необходимо отремонтировать два участка магистрали общей длиной 4,305 км. Работы будут включать в себя, в частности, починку искусственных сооружений, организацию автобусных остановок, восстановление тротуаров, изготовление дорожной одежды для автодороги и устранение прочих проблем на объектах.

Ремонтные работы будут проходить в четыре этапа и должны завершиться до конца октября 2023 года.