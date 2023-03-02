В Новосибирском краеведческом музее назначен новый директор

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков 1 марта представил коллективу Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавила Юлия Шуклина.

В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирского краеведческого музея как важнейшего культурного центра региона.

Юрий Зимняков отметил, что деятельность музея на протяжении многих лет направлена на стимулирование интереса аудитории разных возрастов к истории России, сохранение культурного наследия и презентацию современной культуры Сибири.

Юлия Константиновна Шуклина окончила Новосибирский государственный педагогический университет и аспирантуру Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Имеет степень кандидата исторических наук. С 2012 года работала в должности заместителя директора Новосибирского государственного краеведческого музея. За время работы Юлии Шуклиной в музее ею разработаны и успешно реализуются концепции комплектования, научной, методической, выставочной и просветительной работы. Неоднократно награждена ведомственными наградами.

Новосибирский государственный краеведческий музей создан в 1920 году и является одним из крупнейших музеев за Уралом. Музейный фонд составляет свыше 300 тысяч единиц предметов. Основное здание расположено в памятнике истории и культуры федерального значения «Городской торговый корпус», построенном в 1911 году по проекту известного архитектора Крячкова.