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В Новосибирской области продолжит действовать штормовое предупреждение

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Следом за снегом с дождем новосибирцев ждет похолодание и сильная гололедица.

pxhere.com

В Новосибирской области продлили до 3 марта штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Синоптики прогнозируют в регионе ночью 3 марта мокрый снег с дождем, местами метели, гололед, ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду, местами порывы усилятся до 25 метров в секунду. Кроме того, новосибирцев ожидает похолодание, заносы на дорогах и сильная гололедица.

Новосибирские спасатели предупреждают жителей, что крайне не рекомендуется стоять около плохо закрепленных тяжелых конструкций и рекламных щитов. При передвижении на транспорте необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов и резких торможений. Пешеходам не следует находиться близко к дорогам и остановкам городского транспорта, а также перебегать дорогу в неположенных местах.

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