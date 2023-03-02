Делегация Новосибирской области начала работу на Красноярском экономическом форуме

«Правильным является комплексное решение. Местную сеть нужно развивать вместе с межрегиональной сетью. Предлагаю представить предложения по развитию межрегиональных маршрутов в Сибири и на Дальнем Востоке с учетом развития местных линий. Любому человеку важно не только долететь до областного центра, но и попасть в конечную точку маршрута, по удобному расписанию», – отметил глава Новосибирской области.



Также участники собрания рассмотрели вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года; об участии субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, в совместной экспозиции на XXVI Петербургском международном экономическом форуме 14-17 июня 2023 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru