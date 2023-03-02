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Делегация Новосибирской области начала работу на Красноярском экономическом форуме

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Участники форума, в частности, рассматривают вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года.

Губернатор Андрей Травников и члены правительства Новосибирской области принимают участие в работе Красноярского экономического форума-2023 «Время Сибири».

Во второй день форума Андрей Травников стал участником 97-го заседания общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

В рамках общего собрания МАСС представители сибирских регионов обсудили вопросы, относящиеся к утверждению результатов разработки межрегионального проекта МАСС «Развитие внутрирегиональной (местной) и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири».

«Правильным является комплексное решение. Местную сеть нужно развивать вместе с межрегиональной сетью. Предлагаю представить предложения по развитию межрегиональных маршрутов в Сибири и на Дальнем Востоке с учетом развития местных линий. Любому человеку важно не только долететь до областного центра, но и попасть в конечную точку маршрута, по удобному расписанию», – отметил глава Новосибирской области.

Также участники собрания рассмотрели вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года; об участии субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, в совместной экспозиции на XXVI Петербургском международном экономическом форуме 14-17 июня 2023 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru

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