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В центре Новосибирска установят гигантскую бронзовую маску

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Высота арт-объекта составит более двух метров.

Члены художественного совета одобрили установку внушительных размеров бронзовой маски в центре Новосибирска. Заседание прошло 1 марта. Арт-объект под названием «Архитектура» расположат на Красном проспекте. С инициативой об установке памятника выступили скульптор Юрий Шахоян и архитектор Алексей Корнаухов.

Представители Горводоканала также дали положительную оценку по месту установки объекта. В ходе работ специалисты не затронут коммунальные сети.

Высота скульптуры составит больше двух метров. Общественное обсуждение проекта на сайте мэрии длилось со 2 по 23 ноября прошлого года.

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

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