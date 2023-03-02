В центре Новосибирска установят гигантскую бронзовую маску

Члены художественного совета одобрили установку внушительных размеров бронзовой маски в центре Новосибирска. Заседание прошло 1 марта. Арт-объект под названием «Архитектура» расположат на Красном проспекте. С инициативой об установке памятника выступили скульптор Юрий Шахоян и архитектор Алексей Корнаухов.

Представители Горводоканала также дали положительную оценку по месту установки объекта. В ходе работ специалисты не затронут коммунальные сети.

Высота скульптуры составит больше двух метров. Общественное обсуждение проекта на сайте мэрии длилось со 2 по 23 ноября прошлого года.

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска