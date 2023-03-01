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На месте ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске началось строительство отеля

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На площади Маркса появится многоэтажный апарт-отель: первое здание — высотку в 22 этажа — возведут к 2025 году.

На месте снесенного в прошлом году здания ДК «Сибсельмаш» стартовали строительные работы. Застройщик начал готовить строительную площадку — техника выбирает грунт, рабочие переносят бетонный забор, простоявший здесь не одно десятилетие и заставший еще времена барахолки перед долгостроем. Вскоре он будет демонтирован и заменен на новое строительное ограждение.

Директор по строительству компании-застройщика Юрий Лебедев отмечает, что на первом этапе строительства возведут главное здание апарт-отеля – высотку в 22 этажа в виде крыльев за спиной у памятника маршалу Покрышкину. Об этом сообщает издание VN.ru. Первый объект планируется завершить в 2025 году. Завершение второго этапа строительства намечено на 2026-й, третьего — на 2027 год.

Фото: 2ГИС

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