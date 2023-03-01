В Новосибирской области построят новую дорогу, ведущую к СКИФу

Новую дорогу «Барышево – Орловка – Кольцово» сдадут в эксплуатацию – это позволит улучшить транспортную сеть в наукограде Кольцово и быстрее добраться до месторасположения «Сибирского кольцевого источника фотонов». О планах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год на пресс-конференции рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.

Как сообщил замминистра, в 2023 году завершится строительство новой дороги «Барышево – Орловка – Кольцово». Ее протяженность составит почти 1 км, в том числе с эстакадой под железнодорожным мостом, которая позволит разгрузить транспортную сеть в р.п. Кольцово. Также в этом году продолжится реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» с приведением к параметрам технической категории дороги IB и увеличением полос движения с двух до четырёх на участке порядка 5 км от Новосибирска до границ будущего Восточного обхода. Это позволит разгрузить поток на трассе. Кроме того, в рамках проведения работ по ремонту планируется привести в нормативное состояние 45 км дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар», 13 км трассы «Р-254 – Купино – Карасук», 19,7 км автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и 7,5 км «Чаны – Венгерово – Кыштовка».



«В 2023 году реализуются 89 объектов, в том числе вводных 86 и три переходящих. Общий объем финансирования в 2023 году составляет 12,61 млрд рублей, в том числе более 7 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году мы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируем привести в нормативное состояние 267,63 км дорог, 1 282,5 погонных метра искусственных сооружений», – рассказал Игорь Миллер.



Заместитель министра подчеркнул, что министерством ведется системный контроль качества за ходом выполнения строительных работ. В 2022 году, например, специалисты вывили нарушения, в связи с чем подрядчикам пришлось переделать асфальтобетонное покрытие на общей площади 50 тысяч кв метров. В 2023 году министерство усилит контроль за качеством автомобильных дорог – в частности, планируются проверки асфальтобетонных заводов на предмет соответствия качества материалов и наличия лабораторного оборудования, контроль за технологией работ подрядчиков, проведение независимого строительного контроля качества работ на объектах и ежегодное обучение муниципальных служащих, занимающихся приемкой выполненных строительно-монтажных работ на дорогах общего пользования в Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб