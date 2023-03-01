Сдача станции метро «Спортивная» в Новосибирске может затянуться до лета

Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске переносится на лето текущего года. Об этом рассказал руководитель подрядной организации «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов изданию «МК в Новосибирске».

Новая станция метро готова к запуску на 97%, о чем в середине февраля года на сессии Совета депутатов сообщал мэр города Анатолий Локоть, однако ее открытие перенесли на несколько месяцев. Причиной, по словам господина Арапова, стали работы по внутренней отделке. Кроме того, замена импортного оборудования на отечественное повлекла изменения в проектной документации.

Точная дата открытия станции пока не называется, но многочисленные проверки оборудования и корректировки документации могут затянуть процесс до самого лета.

Фото: архивы пресс-служб