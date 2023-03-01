Бороться с наледью и снегом на крышах новосибирских домов помогает квадрокоптер

Проверку качества очистки кровель и подъездных козырьков многоквартирных домов от наледи, снежных навесов и сосулек провели специалисты государственной жилищной инспекции региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области. С помощью квадрокоптера обследовано 90 многоквартирных домов Ленинского района.

«В связи с погодными условиями инспекция в усиленном режиме проводит контроль качества очистки кровель и придомовых территорий многоквартирных домов. С начала декабря в Новосибирске уже обследовано около 3 тысяч домов, в том числе с помощью дронов, выявлено 1071 нарушение. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям и ТСЖ направлены информационные сообщения об их устранении в кратчайшие сроки. На данный момент устранено 1015 нарушений. Большую роль играет бдительность самих граждан, жители, заметившие скопившийся на крышах и козырьках снег, обращаются в управляющие организации, это, конечно, ускоряет процесс уборки именно в потенциально опасных местах», – рассказал заместитель начальника отдела технического надзора и лицензионного контроля в городе Новосибирске государственной жилищной инспекции Новосибирской области Дмитрий Громов. 28 февраля с помощью квадрокоптера обследовано 90 многоквартирных домов Ленинского района. Следующий вылет — 1 марта по Центральному району города Новосибирска.

Кроме указанных мероприятий специалисты ГЖИ проводят выездные проверки по обращениям граждан, касающихся уборки снега, наледи, сосулек по конкретным адресам. В случаях выявления нарушений принимаются меры административного воздействия в отношении управляющих организаций.

Если уборка снега на территории многоквартирного дома отсутствует, жители могут подать жалобу в управляющую организацию, а если она и дальше будет бездействовать, то в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области. В случае, когда территория не является придомовой, например, внутриквартальные проезды и магистрали, то обращение можно направить в орган местного самоуправления. Оперативно обращение можно направить с помощью сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» или через ГИС ЖКХ.