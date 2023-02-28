В 2023 году в Новосибирской области отремонтируют и расширят мост через реку Ирмень

В Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют мост через реку Ирмень в Ордынском районе на 68 км автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Дополнительно его расширят на 3,5 метра, чтобы увеличить пропускную способность.

Мост расположен между населенными пунктами Верх-Ирмень и Новопичугово и был введен в эксплуатацию в 1968 году. Сегодня мостовое сооружение нуждается в ремонте.

«Неудовлетворительная оценка технического состояния мостового перехода обусловлена несоответствием габарита проезда категории автомобильной дороги, значительным износом несущих конструкций сооружения и низкой грузоподъёмностью моста. Из-за неконтролируемого пропуска паводковых вод наблюдалось возникновение размыва грунта русловых опор, способствующего потери устойчивости конструкций. Поэтому было принято решение осуществить ремонт и расширение моста», – пояснил министр транспорта дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



По заказу ТУАД уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостового перехода. Запланировано увлечение габаритов проезда до 11,5 метра, то есть на 3,5 метра. Специалисты-мостовики также заменят пролетные строения, отремонтируют опоры, перильные и барьерные ограждения, улучшат покрытие проезжей части. Сейчас подрядчик выполняет разборку швов между балками пролетных строений для последующего их демонтажа в четырех пролетах. Монтаж железобетонных конструкций планируется на апрель 2023 года. Движение во время ремонта будет осуществляться по половине проезжей части. Срок сдачи моста – осень этого года.