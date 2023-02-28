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В Новосибирске прогнозируют проблемы с производством сыров и сметаны

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Для изготовления этих продуктов в том числе использовалось зарубежное сырье, доступ к которому из-за санкций ограничен.

Из-за введенных санкций в Новосибирске может появится дефицит заквасок для сыра и сметаны, так как для них используется импортное сырье.

В настоящее время, по данным РБК, производители уже ищут решения, чтобы производственный процесс обходился без импортных составляющих.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что у производителей есть достаточный запас заквасок, а также ведется строительство двух фабрик по их производству. Что касается элитных марок сыров — здесь ситуация сложнее, так как в их производстве используются только импортные ингредиенты.

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