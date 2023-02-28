За год более трех миллионов новосибирцев обратились за услугами в МФЦ

42 филиала, 8 мобильных офисов и 52 территориально обособленных структурных подразделения многофункциональных центров на территории Новосибирской области предоставляют населению 326 государственных и муниципальных услуги. Количество получателей услуг в МФЦ в 2022 году превысило 3 млн человек. Итоги работы МФЦ подвели в министерстве экономического развития региона.

«Помимо офисов МФЦ, организована работа 16 окон «МФЦ для бизнеса», в которых предоставляются услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Функционирует единая справочная служба «052» – в прошлом году ее услугами воспользовались около 400 тыс. чел», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В 4 квартале 2022 года на сайте МФЦ запущен сервис «Видеоконсультант», который позволяет посредством видеоконференцсвязи получить бесплатную консультацию от специалистов МФЦ, не выходя из дома. Расширяется и перечень услуг, оказываемых в МФЦ. В 2022 году заведены 35 услуг Пенсионного фонда РФ и 9 услуг Федеральной налоговой службы. Кроме того, осуществляется прием документов на догазификацию домовладений, оформление карты болельщика, создание электронных дубликатов документов личного хранения для ЕПГУ.

В 2022 году продолжалась работа по созданию комфортных условий для населения при получении услуг в МФЦ. В начале 2022 года был запущен пилотный проект «Зыряновский». В результате увеличения режима работы филиала с 8.00 по 20.00 ежедневно увеличилась пропускная способность филиала, снизилось время ожидания в очереди, сократилось количество жалоб – среднее время ожидания в очереди в филиалах МФЦ не превышает нормативно установленные 15 минут. Кроме того, перемещены в новые здания филиалы МФЦ Искитимского и Татарского районов. Помещения обустроены комфортными зонами ожидания, оснащены современным оборудованием, созданы все условия для посещения филиалов гражданами с ограниченными возможностями.

По словам Льва Решетникова, одной из важных задач в 2023 году станет создание на базе МФЦ Регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг, который будет проводить анализ текущего состояния услуг и сервисов, готовить предложения по оптимизации сроков предоставления услуг и принимать участие в переводе услуг в электронный вид.