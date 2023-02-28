Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца апреля

Дополнительные ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности, продлены в Новосибирской области до 30 апреля 2023 года. В соответствии с предложениями управления Роспотребнадзора по региону вопрос одобрен на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19, предусматривается продление действия отдельных ограничительных мер, а также дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности еще на два месяца.

Подписанные главой региона документы вносят соответствующие изменения в постановление правительства Новосибирской области №72-п и постановления губернатора №43 и 48 от 2020 года. В соответствии с документами, действие дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации продлевается по конца апреля этого года.