Новосибирская область готовится к весеннему паводку

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. По поручению главы области в регионе усилена работа по подготовке к прохождению паводкового периода 2023 года.

«Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Для этого нужно понимать весь комплекс условий и обстоятельств, которые обуславливают работу гидроузла, и график сброса вод. Задача министра – добиться, на основе прогноза, оптимального графика и контроля за его соблюдением.



Вторая задача, которая касается всех глав муниципалитетов – на территории Новосибирской области много малых рек, которые очень часто преподносят нам сюрпризы. Иногда они ведут себя очень непредсказуемо, вызывают подтопление населенных пунктов, прерывают движение автомобильного транспорта, снабжение населенных пунктов продуктами питания. Необходимо оценить все риски, спрогнозировать поведение подобных водных объектов, своевременно выполнить все превентивные мероприятия.



Министерству транспорта необходимо оценить обстановку, своевременно подготовить материалы, силы и средства для пропуска паводковых вод», – подчеркнул глава региона.



С докладом о подготовке Новосибирской области к безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 года выступил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.



На основании полученных от Гидрометцентра данных, гидрометеорологические условия осенне-зимнего сезона 2022–2023 гг. характеризовались следующими особенностями: осадков выпало немного больше нормы, глубина промерзания почвы составила преимущественно больше средних многолетних значений. Запасы воды в снежном покрове в среднем по рекам Новосибирской области составили 108% от нормы, наименьшие запасы на р. Карасук – 70%, максимальные на р. Омь – 125%.



Основная угроза подтоплений, по многолетним наблюдениям, – заторного происхождения, при превышении критических отметок уровней воды на реках Бакса, Бердь, Иня, Карасук.



В целях подготовки к паводкоопасному сезону 2023 года, согласно распоряжению губернатора Новосибирской области, министерством природных ресурсов и экологии создана межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод.



План проверок муниципальных образований согласован с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и утверждён министерством. В соответствии с планом, до 24 марта 2023 года запланировано предпаводковое обследование 15 гидротехнических сооружений на территории 12 муниципалитетов.



В соответствии с распоряжением губернатора, в целях безаварийного пропуска паводковых вод органам местного самоуправления до 1 марта 2023 года рекомендовано провести предпаводковые мероприятия, в том числе, актуализировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовить гидротехнические сооружения.



Прогноз ожидаемого весенне-летнего половодья на территории Новосибирской области будет подготовлен в срок до 20 марта 2023 года после получения фонового прогноза от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Итоговый акт о готовности Новосибирской области к прохождению паводкового периода 2023 года будет передан губернатору до 1 апреля 2023 года.