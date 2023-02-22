Строительство ЖК на месте новосибирского «Универсама» решено отложить

Ранее предполагалось, что территорию на улице Ленина застроят высотками.
Владелец новосибирского «Универсама» на улице Ленина отказался от его реконструкции в жилой комплекс. Как сообщает издание atas.info, заявка на перезонирование участка «Универсама» под высотную жилую застройку была снята с повестки дня на комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки по итогам общественных обсуждений.
Отмечается, что мэрия Новосибирска и собственник вернутся к обсуждению проекту через несколько месяцев.
Ранее участок на месте супермаркета «Универсам» предложили застроить высотными жилыми домами. Это вызвало недовольство у жителей соседних домов в «тихом центре», они собирали подписи для обращений в прокуратуру и к властям.
Фото: 2ГИС
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