На реконструкцию улицы Бронной в Новосибирске собираются потратить более 600 миллионов рублей

Городские власти планируют провести реконструкцию улицы Бронной в Кировском районе Новосибирска. Это поможет улучшить транспортную доступность микрорайонов «Просторный», «Матрешки», «Семейный квартал».

Работы могут обойтись в 630 миллионов рублей, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

«В случае выделения финансирования на реализацию объекта будет инициирована разработка проектной документации, после завершения которой станет возможным проведение торгов на выполнение строительно-монтажных работ», — сказано в сообщении. Точные сроки выделения денежных средств на данный момент неизвестны.

Фото: 2ГИС