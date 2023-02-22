К новосибирской гостинице «Турист» построили подземный тоннель

В Новосибирске, на площади Карла Маркса, построили подземный тоннель к апарт-отелю «Турист». Сейчас комплекс достраивают, он будет соединен со станцией метро для удобства жильцов.

Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на технического директора компании «Турсиб-А» Олега Камашева. «Тоннель введут в эксплуатацию одновременно с гостиничным комплексом. Его сдачу запланировали во втором квартале 2024 года», — отметил господин Камашев.

Длина подземного перехода — около 60 метров. Подняться в фойе отеля можно будет по эскалаторам. Для маломобильных граждан установлены два лифта.

Напомним, что ранее работы по возведению комплекса планировалось завершить до конца 2022 года. Однако власти продлили разрешение на строительство до 23 июня 2024 года. Внешне апарты выглядят готовыми, однако подрядчику предстоит завершить внутреннюю отделку помещений.

Площадь апарт-отеля составит почти 72 тысячи квадратных метров. Номерной фонд займёт 19 этажей высотного корпуса — с седьмого по 25-й. На первых шести этажах будут расположены торговые, выставочные и коммерческие площадки.

Фото: 2ГИС