В новосибирском Академгородке на месте гаражей появится сквер

Хозяев гаражей на улице Демакова в новосибирском Академгородке предупредили о необходимости сноса, поскольку на этом месте будет возведен сквер Чербузы. Новая зеленая локация будет располагаться на участке между Демакова и Кутателадзе.

Администрация Советского района Новосибирска опубликовала соответствующие объявления, в которых сообщается, что для обустройства рекреационной зоны под названием Чербузы будет задействована территория демонтированной железной дороги от станции Сеятель до улицы Кутателадзе. В связи с этим собственников гаражей просят демонтировать объекты и освободить участки до 1 июня 2023 года, иначе этим будет заниматься муниципалитет, сообщает издание «Родные берега».

Жители соседних домов, по данным издания, рады этим переменам, поскольку считают, что теперь в этом месте точно не будут строить высотки. А вот хозяева гаражей недовольны, особенно те, кто использует помещение не в качестве склада для хранения вещей, а по прямому назначению.