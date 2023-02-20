Городские власти выдали разрешение на строительство третьей очереди нового ЛДС в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство третьей очереди ледового дворца спорта на левом берегу города. Соответствующий документ был опубликован на муниципальном портале.

Разрешение действительно до конца июня этого года. В планах — построить павильон контроля доступа, совмещенный с билетной кассой.

Отмечается, что площадь павильона составит 500 квадратных метров. В здании будет один этаж, высота сооружения — пять метров.

Фото: nso.ru