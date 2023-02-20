Городские власти выдали разрешение на строительство третьей очереди нового ЛДС в Новосибирске

Разрешение действительно до конца июня этого года.
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство третьей очереди ледового дворца спорта на левом берегу города. Соответствующий документ был опубликован на муниципальном портале.
Разрешение действительно до конца июня этого года. В планах — построить павильон контроля доступа, совмещенный с билетной кассой.
Отмечается, что площадь павильона составит 500 квадратных метров. В здании будет один этаж, высота сооружения — пять метров.
Фото: nso.ru
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