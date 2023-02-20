Площадь Энергетиков в Новосибирске будут перекрывать в ночное время

В Новосибирске вводят Временное прекращение движения через площадь Энергетиков. Перекрывать проезд будут по ночам, с 23:00 до 5:00. С 1-го по 8 марта перекрываться будет движение в сторону Димитровского моста. С 8-го по 15 марта — в сторону улицы Станиславского.

С 21-го по 28 февраля также с 23:00 до 5:00 будут закрывать проезд по Станиславского на участке между площадями Труда и Энергетиков.

Кроме того, в ночное время с 15-го по 22 марта будут закрывать движение по улице Широкой со стороны Ватутина в направлении Станиславского.

Ограничение движения связано со строительством четвертого автомобильного моста через Обь.