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На 130-летие Новосибирска улицу Ленина украсят фонарями, цветами и зонтами

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Праздничный декор размесят на подвесном потолке, где ранее была новогодняя иллюминация.

На День города в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной. Информацию об этом «АиФ-Новосибирск» подтвердила заместитель мэра Анна Терешкова.

Движение на улице Ленина перекроют на небольшой срок в День города, который пройдет 25 июня. Напомним, что в этом году мегаполис празднует юбилей: Новосибирску исполнится 130 лет.

По случаю торжественной даты улицу Ленина украсят цветами, фонарями и зонтами. Все это разместят на подвесном потолке, куда раньше крепили новогоднюю иллюминацию.

Фото: 2ГИС

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