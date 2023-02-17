Развитие Новосибирского метрополитена обсудят депутаты Государственной думы

В Новосибирск прибыли члены комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. В рамках их визита будет поднять вопрос о продлении городского метрополитена, сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Дал поручение моему заместителю Алексею Кондратьеву, который отвечает за вопросы строительства. Он, безусловно, будет с ними встречаться […] Конечно, разговор будет такой предметный. Мною дано поручение — обсудить ряд вопросов, в том числе о метрополитене и перспективах его развития», — отметил Анатолий Локоть на пресс-конференции.

В настоящее время в Новосибирске достраивается четырнадцатая станция метрополитена — «Спортивная», ее начали возводить еще в 2019 году. Ее вместе с новым ЛДС строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Позже Новосибирск и Омск лишили права проводить турнир, и все матчи были перенесены в Канаду. Проекту «Спортивной» еще требуется заключение госэкспертизы, прежде чем станцию можно будет запустить. На сегодня, по данным мэрии, ее готовность составляет 97%.

Ближайшими запланированными станциями будут «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Согласно проекту, работы на пересечении ул. Станиславского и ул. Титова должны начаться в уже этом году, продление городской подземки (возведение перегона) до перспективной «Троллейной» — до 2026 года.

Фото: архивы пресс-служб