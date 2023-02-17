18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Развитие Новосибирского метрополитена обсудят депутаты Государственной думы

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В Новосибирск прибыли члены комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. В рамках их визита будет поднять вопрос о продлении городского метрополитена, сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Дал поручение моему заместителю Алексею Кондратьеву, который отвечает за вопросы строительства. Он, безусловно, будет с ними встречаться […] Конечно, разговор будет такой предметный. Мною дано поручение — обсудить ряд вопросов, в том числе о метрополитене и перспективах его развития», — отметил Анатолий Локоть на пресс-конференции.

В настоящее время в Новосибирске достраивается четырнадцатая станция метрополитена — «Спортивная», ее начали возводить еще в 2019 году. Ее вместе с новым ЛДС строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Позже Новосибирск и Омск лишили права проводить турнир, и все матчи были перенесены в Канаду. Проекту «Спортивной» еще требуется заключение госэкспертизы, прежде чем станцию можно будет запустить. На сегодня, по данным мэрии, ее готовность составляет 97%.

Ближайшими запланированными станциями будут «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Согласно проекту, работы на пересечении ул. Станиславского и ул. Титова должны начаться в уже этом году, продление городской подземки (возведение перегона) до перспективной «Троллейной» — до 2026 года.

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: