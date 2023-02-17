Пляж «Наутилус» в Новосибирске будет закрыт в этом году

Новосибирский пляж «Наутилус» будет закрыт летом этого года. Информацию об этом «АиФ-Новосибирск» подтвердила заместитель мэра Анна Терешкова.

«Наутилус» будет закрыт из-за строительства четвертого моста, хотя его открытие планировали на этот купальный сезон.

Кроме того, пока не откроют и пляж возле нового ЛДС «Арена» из-за непригодной для купания воды. «Из-за того, что река Тула загрязнена, нельзя открыть на парке «Арена» пляж, согласования мы не получим», — сообщила госпожа Терешкова. При этом муниципалитет решает вопрос с минприроды о возможном очищении и реновации пространства.