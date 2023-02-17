На заседания профильного комитета Госдумы обсудили строительный потенциал Новосибирской области

«Сибирская строительная неделя» впервые стала площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы – в третий день работы форума прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Для региона это значимое событие, отметил губернатор Андрей Травников. И отличная возможность на местных примерах обсудить с федеральными законодателями те проблемы строительной отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне.

Перед началом совещания председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и губернатора за работу строительного комплекса в области. «Много цифр, они в основном позитивные. Если говорить в целом, то Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте», — подчеркнул депутат.

В нашем регионе в предыдущие годы действительно было развёрнуто масштабное строительство по самым разным направлениям. Такого беспрецедентного количества социальных, инфраструктурных, жилых объектов одновременно не строили в области давно.

Регион накопил богатый опыт решения многих проблем в строительной отрасли, использования механизмов нацпроектов и программ разного уровня для возведения новых объектов и специалисты регионального минстроя готовы этим опытом делиться.

Один из вопросов, актуальность которого серьёзно выросла за последние два-три года, – законодательная неопределенность понятия «апартаменты». В прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, необходимо ли приравнять их к жилью.

На заседании комитета Сергей Пахомов подчеркнул: однозначно нет. Уже построенные апартаменты не получат права регистрации как жильё.

«Наверное, это самый сложный вопрос на сегодня. Апартаменты строятся не потому, что жилье дороже, а потому что другое на том месте, где их возводят, построить невозможно. Есть еще ряд причин, по которым мы не сможем дать апартаментам статус жилья. Сегодня наша задача как можно более чётко фиксировать это в законодательстве. Это первое. Второе мы должны найти такие механизмы и инструменты, которые сделают строительство простым, понятным и выгодным.

Ждем от вас предложений. В законодательстве мы это пропишем, но двигаться надо в сторону «нежилые помещения с возможностью временной регистрации». Мы в этом году всё-таки планируем эту задачу выполнить», — сообщил депутат.