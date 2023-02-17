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На 23 февраля новосибирцев ждет праздничный салют

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В День защитника Отечества салют будут запускать на Михайловской набережной.

pixabay.com

23 Февраля в Новосибирске военные запустят торжественный салют, рассказала заместитель мэра Анна Терешкова.

Как отметила вице-мэр, салют в честь Дня защитника Отечества прогремит вечером 23 Февраля на Михайловской набережной. Другие подробности мероприятия на данный момент не известны.

В прошлом году в праздничную дату военнослужащие дали 30 залпов из гаубиц, а также запустили в небо свыше 800 фейерверков. Салют начался в 21:00 и продолжался 20 минут.

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