На 23 февраля новосибирцев ждет праздничный салют

23 Февраля в Новосибирске военные запустят торжественный салют, рассказала заместитель мэра Анна Терешкова.

Как отметила вице-мэр, салют в честь Дня защитника Отечества прогремит вечером 23 Февраля на Михайловской набережной. Другие подробности мероприятия на данный момент не известны.

В прошлом году в праздничную дату военнослужащие дали 30 залпов из гаубиц, а также запустили в небо свыше 800 фейерверков. Салют начался в 21:00 и продолжался 20 минут.