На 23 февраля новосибирцев ждет праздничный салют

В День защитника Отечества салют будут запускать на Михайловской набережной.
23 Февраля в Новосибирске военные запустят торжественный салют, рассказала заместитель мэра Анна Терешкова.
Как отметила вице-мэр, салют в честь Дня защитника Отечества прогремит вечером 23 Февраля на Михайловской набережной. Другие подробности мероприятия на данный момент не известны.
В прошлом году в праздничную дату военнослужащие дали 30 залпов из гаубиц, а также запустили в небо свыше 800 фейерверков. Салют начался в 21:00 и продолжался 20 минут.
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