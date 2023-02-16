Анатолий Локоть поддержал идею сделать улицу Ленина в Новосибирске пешеходной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею превращения улицы Ленина в пешеходную на постоянной основе. Известно, что в данный момент уже разработан соответствующий дизайн-проект.

Глава города отметил, для создания пешеходной зоны нужно одобрение региональных властей. От них будет зависеть окончательное принятие решения.

Мэр подчеркнул, что за время новогодних праздников, когда улица Ленина была пешеходной, в адрес городской администрации поступало множество положительных откликов.

Фото: архивы пресс-служб