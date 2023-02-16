В Новосибирской области разработали программу модернизации коммунальной инфраструктуры

Строительство новых объектов, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения будет проходить в 2023-2024 годах в Новосибирской области в рамках масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Мероприятия программы представлены в ходе Форума «Сибирская строительная неделя – 2023».

О планах по строительству объектов и реконструкции сетей водоснабжения рассказал в ходе Форума «Сибирская строительная неделя – 2023» министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Обеспечение жителей региона водой нормативного качества – приоритетная задача, которая решается Правительством Новосибирской области.



«В этом году мы до 4 млрд рублей увеличили финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, с этого года благодаря федеральному софинансированию в Новосибирской области начнем масштабную программу по замене сетей водоснабжения и теплоснабжения», – подчеркнул Денис Архипов. Новосибирская область стала участником новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая, в первую очередь, будет направлена на замену и капитальный ремонт тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Как пояснил министр, перечень объектов основан на заявках муниципальных образований. Значительная часть инициатив по замене ветхих сетей, которые ранее озвучивали главы и депутаты, вошла в программу.



По словам министра, реализация проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ требует объединения усилий органов власти, учебных заведений, проектных и подрядных организацией для повышения качества проектных работ, строительства и обслуживания новых систем водоснабжения и водоотведения. Для быстрого и качественного выполнения запланированных проектов министерство нацелено на формирование пула квалифицированных проектных и подрядных организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и замене сетевого комплекса, а также усиливает сотрудничество с вузами и колледжами Новосибирска по целевой подготовке инженерных кадров и квалифицированных рабочих.