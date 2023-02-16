18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирске откроют школу более чем на тысячу учеников

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Общая площадь новой школы на улице Сотникова составит 16 тысяч квадратов.

pxhere.com

В Новосибирской области стартовали работы по возведению объектов образования на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Получено разрешение на строительство школы по ул. Сотникова в Новосибирске, в ближайшее время строители начнут физические работы на площадке.

С ходом работ на стройплощадке ознакомился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В частности, замгубернатора подчеркнул, что строительство этого крупного объекта на 1100 мест осуществляется в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». В настоящее время получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию, технические условия на присоединение объекта к сетям инженерной инфраструктуры и разрешение на строительство, на площадке ведутся подготовительные работы.

Возведение школы общей площадью порядка 16 тысяч кв. м переменной этажности, 3-4 этажа запланировано на 2023 год. Проектом предусмотрены актовый зал на 450 мест, столовая с обеденным залом на 570 мест, два спортивных и тренажерный зал, перед входом предусмотрена площадка для проведения общешкольных мероприятий, вокруг здания школы предусмотрены игровые площадки для всех возрастов.

В регионе на условиях ГЧП в 2023 году будет строиться шесть школ. В настоящее время ведется подготовка необходимой строительной документации, проектирование данных объектов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: