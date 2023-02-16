Пополнение в черно-белой семье: в Новосибирском зоопарке родился малыш-медоед

Для пары медоедов, живущих в зоопарке с 2020 года, это уже второй детеныш.
Команда Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило сообщила о прибавлении в семействе медоедов. «У нас отличная новость про медоедов – их стало больше! – отмечается в соцсетях зоосада. – У пары, живущей в Новосибирском зоопарке, родился малыш. Как и положено детенышам хищных животных, первые недели жизни маленького медоеда прошли в режиме максимальной скрытности и осторожности. Самка редко покидала укрытие, и о появлении на свет малыша сотрудники зоопарка узнали по характерному писку и изменении поведения самки. Сейчас кроху изредка можно увидеть: мать иногда переносит его из одного домика в другой».
Работники зоопарка рассказывают, что пока детенышу медоедов еще рано пробовать взрослую еду и выходить на прогулки: «Мать кормит его молоком и оберегает от внешнего мира. Она никого не подпускает к домику, готова бесстрашно сразиться с любым, кто посмеет нарушить границы. Отец семейства живет в соседнем вольере, он не принимает участие в воспитании потомства».
Черно-белые хищники содержатся в Новосибирском зоопарке с 2020 года. Первенец медоедов появился на свет в 2021 году: «Самка успешно выкормила и вырастила дочку. И со своим вторым малышом она показывает себя хорошей матерью».
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
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