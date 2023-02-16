Пополнение в черно-белой семье: в Новосибирском зоопарке родился малыш-медоед

Работники зоопарка рассказывают, что пока детенышу медоедов еще рано пробовать взрослую еду и выходить на прогулки: «Мать кормит его молоком и оберегает от внешнего мира. Она никого не подпускает к домику, готова бесстрашно сразиться с любым, кто посмеет нарушить границы. Отец семейства живет в соседнем вольере, он не принимает участие в воспитании потомства».

Черно-белые хищники содержатся в Новосибирском зоопарке с 2020 года. Первенец медоедов появился на свет в 2021 году: «Самка успешно выкормила и вырастила дочку. И со своим вторым малышом она показывает себя хорошей матерью».

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo