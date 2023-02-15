Новосибирскую гостиницу «Турист» реконструируют к лету 2024 года

Ранее ожидалось, что объект будет сдан к несостоявшемуся Молодежному чемпионату мира по хоккею.
Срок ввода новосибирской гостиницы «Турист» после реконструкции передвинули на июнь следующего года. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление Госстройнадзора.
Изначально руководитель строительных проектов компании «Турсиб-Б» Алексей Машков сообщал, что компания намерена закончить реконструкцию гостиницы «Турист» к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой. Напомним, что он должен был пройти в Новосибирске в декабре 2022 года.
Основные работы по конструкциям были завершены, началась внутренняя отделка. Работы проходили по графику. В мае 2021 года Анатолий Локоть подтверждал, что реконструкцию гостиницы закончат до МЧМ.
Отмечалось, что из-за роста цен на металл стоимость работ выросла на 200 млн рублей и составляла 1,99 млрд рублей (изначально 1 млрд рублей).
Строительство гостиницы «Турист» на площади Маркса заморозили в 1979 году. Работы по завершению стартовали в 2018 году.
Фото: 2ГИС
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