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Анатолий Локоть: Готовность станции метро «Спортивная» — 97%

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Мэр Новосибирска отметил, что стоимость строительства станции оценивается в 3 миллиарда рублей.

На сессии горсовета глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готовность новой станции метро «Спортивная» составляет 97%.

По словам градоначальника, стоимость строительства этого масштабного объекта оценивается в 3 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы в настоящее время находятся на завершающей стадии.

Ранее срок разрешения на строительство станции «Спортивная» был продлен до марта 2023 года. Предыдущий документ истек в декабре 2022 года. Ранее Анатолий Локоть заявлял, что новая станция будет закончена в сентябре, затем срок перенесли на октябрь.

Фото: «СпецТрансСтрой»

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