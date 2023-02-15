Анатолий Локоть: Готовность станции метро «Спортивная» — 97%

На сессии горсовета глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готовность новой станции метро «Спортивная» составляет 97%.

По словам градоначальника, стоимость строительства этого масштабного объекта оценивается в 3 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы в настоящее время находятся на завершающей стадии.

Ранее срок разрешения на строительство станции «Спортивная» был продлен до марта 2023 года. Предыдущий документ истек в декабре 2022 года. Ранее Анатолий Локоть заявлял, что новая станция будет закончена в сентябре, затем срок перенесли на октябрь.

Фото: «СпецТрансСтрой»