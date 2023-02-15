В Новосибирской области повысят объемы производства лекарств

В рамках реализации инвестпроекта в конце 2022 года компанией Renewal были существенно расширены подразделения разработки и исследования новых лекарственных препаратов. Открыты несколько новых участков разработки, новая технологическая лаборатория и новая лаборатория фармразработки. Специалисты компании ведут работу по созданию большого спектра препаратов – от простых – таблетки, мази, растворы – до сложных – препараты с модифицированным и пролонгированным высвобождением. Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты, постоянное совершенствование перспективного направления позволяет не только выводить новые продукты на рынок высокими темпами, реализуя программы импортозамещения, но и расширять возможности фармацевтической разработки и регистрации новых препаратов.

Технологическое перевооружение завода, в частности, стало возможным за счет использования региональных мер поддержки – льготного займа Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, на сумму 22 миллиона рублей.

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