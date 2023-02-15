В Новосибирской области повысят объемы производства лекарств

В ходе рабочей поездки Андрей Травников обсудил развитие ПФК «Обновление» — крупного производителя лекарственных препаратов.
Андрей Травников обсудил с руководством компании вопросы дальнейшего развития производства, ознакомился с возможностями нового производственного цеха, который будет запущен в работу уже во втором квартале 2023 года. Перспективный объем производства цеха составляет 30 млн. упаковок готовой продукции в год.
«Новый цех – это только один элемент развития предприятия. В том, что это даст региону, мы убедились еще в 2020-2021 году, когда «ПФК Обновление» надежно подставила плечо системе здравоохранения и жителям нашей области, обеспечив потребность в самых дефицитных наименованиях препаратов. Особенно важно, что набран высокий темп развития – уверен, что в ближайшие годы «ПФК Обновление» нас еще удивит. Приведу показательный факт – лаборатория, которая обслуживает разработчиков новых препаратов, работает в круглосуточном режиме. Очевидно, в ближайшие годы бренд Renewal, уже известный россиянам, и наше предприятие «ПФК Обновление» вырастет не только по масштабам производства и инвестиций, но и по ассортименту новых препаратов», – отметил глава региона.
Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов рассказал о планах развития предприятия. «Мы много времени тратим на развитие материально-технической базы – строим, инвестируем. У нас есть, где и на чем производить, и мы будем расширять ассортимент, потому, что со всех сторон развиваемся – и в области материально-технической базы, области фармразработки, кадровой политики. В ближайшие два-три года мы будем прирастать на 50-60 препаратов ежегодно – это колоссальное количество», – сообщил он.
В рамках реализации инвестпроекта в конце 2022 года компанией Renewal были существенно расширены подразделения разработки и исследования новых лекарственных препаратов. Открыты несколько новых участков разработки, новая технологическая лаборатория и новая лаборатория фармразработки. Специалисты компании ведут работу по созданию большого спектра препаратов – от простых – таблетки, мази, растворы – до сложных – препараты с модифицированным и пролонгированным высвобождением. Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты, постоянное совершенствование перспективного направления позволяет не только выводить новые продукты на рынок высокими темпами, реализуя программы импортозамещения, но и расширять возможности фармацевтической разработки и регистрации новых препаратов.
Технологическое перевооружение завода, в частности, стало возможным за счет использования региональных мер поддержки – льготного займа Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, на сумму 22 миллиона рублей.
Фото: nso.ru
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