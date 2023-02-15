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За февраль новосибирцы получат сразу две квитанции за вывоз мусора

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Причина — в смене регионального оператора по обращению с ТКО.

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Жители Новосибирской области за февраль получат сразу две квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов. Из-за смены регионального оператора одна платежка придет от «Экологии-Новосибирск», другая — от МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»).

Как рассказали в мэрии Новосибирска, каждый житель автоматически получит новые лицевые счета. В квитанциях укажут два лицевых счета. Расчет тарифа произведут пропорционально: до 10 февраля — с «Экологией-Новосибирск», с 11 февраля — с МУП «Спецавтохозяйство».

Отмечается, что старый расчетный счет будет действовать до погашения прошлой задолженности.

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