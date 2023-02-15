Почти на 10 миллиардов рублей за год увеличились доходы Новосибирска

В 2022 году доходы сибирской столицы выросли почти на 10 миллиардов рублей. Об этом заявил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

Он отметил, что доходы бюджета Новосибирска в 2022 году составили 67,3 миллиарда рублей. В 2021 году показатель составил 57,7 миллиардов рублей. Исполнена доходная часть была на 97,5 %.

Господин Веселков сообщил, что собственные доходы бюджета города составили 3,2 миллиарда рублей. Увеличение – 10,9 %. Из других бюджетов город получил 34,7 миллиарда рублей

«Расходы бюджета в 2022 году составили 67,7 млрд рублей, или 96,6 % от плановых назначений. По отношению к 2021 году увеличение расходов составило более десяти миллиардов рублей», – рассказали в городской администрации.

Больше половины денег потратили на образование. Кроме того, средства выделяли на ЖКХ и национальную экономику.