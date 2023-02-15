Законопроект об отмене прямых выборов мэра рассмотрит новосибирское заксобрание

Законодательное собрание Новосибирской области на ближайшей сессии парламента рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра города. Сегодня законопроект уже рассмотрел профильный комитет.

Перед обсуждением на площадке комитета законопроект рассматривался членами Общественной палаты Новосибирской области в ходе заседаний рабочих групп. Инициатива, предложенная группой из десяти депутатов, предусматривает избрание глав администраций Новосибирска и наукограда Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Избранный таким образом руководитель исполняет обязанности в течение пяти лет.

«Установление данного безальтернативного способа соответствует требованиям федерального законодательства, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в связи с запросом группы депутатов Государственной думы», – прокомментировал председатель комитета Игорь Умербаев.

Представители различных фракций выступили в поддержку инициативы. Так, зампредседателя комитета Александр Щербак отметил, что предлагаемая модель доказала свою эффективность: «Предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность во всем мире и у нас в стране, и в Новосибирской области. Все муниципальные районы, три городских округа используют такие модели, все сельсоветы. И мы видим, что ничего не рухнуло. Мы накопили достаточный опыт, чтобы делать вывод, что система работает и работает достаточно эффективно».

По словам вице-спикера заксобрания Ирины Диденко, новая модель позволит усилить контроль при принятии органами власти тех или иных решений: «Основные аргументы – усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти. Считаю, что этот законопроект стоит поддержать».

Зампред комитета Константин Антонов также указал на повышение эффективности управления в случае принятия новой схемы избрания мэра. «Мы сегодня обсуждаем технический вопрос – как будет формироваться даже не управляющий орган, а как будет назначаться или выбираться глава исполнительной власти, который по-прежнему остается подотчетен и представительному органу власти. Который по-прежнему руководствуется законами, регулирующими деятельность органов местного самоуправления, – высказался депутат. – Но только к этому институту добавляется еще и набор конкретных мер ответственности и оценки эффективности. Это важный вопрос!».

Свою позицию по данной инициативе высказал и спикер заксобрания Андрей Шимкив: «Хочу поблагодарить все партии, все фракции. Мы получили порядка сотни обращений в законодательное собрание на эту тему и много рабочих групп проводили, много дискутировали. Но я считаю, что не самое важное – выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, все-таки чтобы был государственный подход».

В ходе обсуждение большинство членов комитета заксобрания поддержали законопроект. В дальнейшем документ будет рассмотрен на парламентской сессии.