Медики прошли тренировки на льду новой «Сибирь-Арены»

В Новосибирской области навыки оказания экстренной медицинской помощи хоккеистам, получившим травмы во время матча, отрабатывали специалисты скорой помощи медицинского центра «Госпитализация».

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, на «Сибирь-Арене» сейчас активно идет подготовка к проведению первых мероприятий, в том числе проводится тестирование всех необходимых систем. Тренировка медицинских бригад проводилась с теми, кто должен быть готов в период проведения матчей выходить непосредственно на лед, при необходимости эвакуировать с площадки спортсменов и оказывать им неотложную помощь.



Оказание квалифицированной медицинской помощи на хоккейных соревнованиях отличается от оказания помощи в обычной жизни. Требования медицинских регламентов КХЛ и ФХР предусматривают определенный алгоритм действий по оказанию помощи – выход медиков на лед, логистика их действий. Медицинская бригада должна быть снабжена специализированным оборудованием, в том числе: медицинской тележкой-каталкой, спинальным щитом с фиксатором для головы (для иммобилизации и транспортировки людей с травмами шеи и позвоночника), ковшовыми носилками, жестким шейным иммобилизатором, мешком ручным для ИВЛ, перевязочным материалом, кровоостанавливающим жгутом и транспортными шинами (на ногу и на руку).



Очень важно быстро и слаженно провести осмотр пострадавшего на льду, эвакуировать его со льда и передать реанимационной бригаде, которая уже будет транспортировать в лечебное учреждение. От скорости принятия решения, диагностирования тяжести и степени повреждения, проведения первых медицинских манипуляций зависит не только будущий период восстановления, но и жизнь спортсмена.



«Хоккей – один из самых зрелищных видов спорта, но в тоже время и один из самых травмоопасных. Высокая скорость, борьба у бортов, многочисленные столкновения – все это огромный риск получения травмы, – рассказал Александр Березовой, главный врач медицинского центра «Госпитализация». – Во время хоккейного матча на ледовой арене дежурят две бригады скорой медицинской помощи в составе трех человек. Выдвижение бригады на лед осуществляется немедленно после подачи врачом клуба заранее определенного условного знака (например, перекрещенные над головой руки). Оказание первой помощи хоккеисту в экипировке это своего рода уникальный процесс, отработать который можно только путем соответствующих тренировок на льду. Поэтому мы регулярно проводим такие занятия, чтобы закрепить и улучшить навыки наших сотрудников именно в этой «дисциплине».