Туристско-рекреационный кластер «Обские парки» планируют создать в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется строительство туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Ожидается, что это будет сеть из пяти комплексов отдыха на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов. Власти планируют построить там гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом.

Минэкономразвития региона сообщает, что общая сумма инвестиций составит 11 миллиардов рублей. Работа над проектом началась еще в прошлом году, а его оформление ожидается в 2024 году.

«Создание туристического кластера «Обские парки» было инициировано в рамках соглашения между правительством Новосибирской области и Корпорацией Туризм.рф, подписанного в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Мы рассчитываем на финансовую поддержку проекта в виде субсидии из федерального бюджета по обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на меры поддержки для инвесторов от региона в рамках госпрограммы Новосибирской области», — цитируют в ведомстве главу министерства Льва Решетникова.

Инвесторам, которые пожелают вложиться в проект, предложены меры поддержки — софинансирование, льготные кредиты, субсидия. Они будут выделяться для создания в регионе локаций, помогающих повысить туристический поток.