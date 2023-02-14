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В России могут вернуть переход на зимнее и летнее время?

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Соответствующий законопроект представил депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев отправил на рассмотрение в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.

«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», — сообщил он в своем телеграм-канале.

В пояснительной записке к законопроекту господин Матвеев подчеркивает, что отмена перехода на летнее и зимнее время привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00».

По мнению депутата, если вернуться к практике перехода на летнее и зимнее время, то сократятся расходы населения на оплату электроэнергии, в целом люди получат более чем 200 дополнительных светлых часов в год, снизится количество ДТП и т.д.

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