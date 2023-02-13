На улице Тургенева в Новосибирске постоят школу за 400 миллионов рублей

В Новосибирске городские власти открыли конкурс на строительство школы на улице Тургенева, 84 в Октябрьском районе. Работа оценивается в 400 миллионов рублей, финансирование пойдет из городского бюджета.

«Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации объекта и соответствовать действующим санитарным, пожарным и строительным нормам и правилам», — сказано в документах на сайте госзакупок.

Здание планируют построить на месте лицея №185. Подрядчик, победивший в конкурсе, должен будет провести пусконаладочные работы, строительство, а также внутреннюю отделку и установить охранные системы. В документе отмечается, что выполненную работу нужно представить до 8 декабря этого года.