Обеспечить бесперебойную работу по вывозу мусора поручил Андрей Травников

Глава региона поручил министерству ЖКХ и энергетики области обеспечить бесперебойное функционирование всех систем, обеспечивающих вывоз ТКО, в ходе смены регионального оператора.



«Отслеживайте ситуацию, переход должен быть плавный, без сбоев. Чтобы новая организация региональный оператор не сталкивалась с какими-либо массовым проблемами», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.



Как доложил главе региона министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, ситуация с вывозом ТКО находится на контроле, зафиксированы лишь локальные нарушения, связанные с вывозом крупногабаритных отходов в Баганском, Коченевском районах, городе Новосибирске, при этом системных сбоев в работе не допущено. Оперативно устранялись случаи не-вывоза отходов в Центральном, Железнодорожном районах областного центра.



Напомним, что в Новосибирской области определен новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Приказами министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ООО «Экология Новосибирск» с 11 февраля 2023 года лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Новым региональным оператором временно определено муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» – для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся.



В настоящее время министерством начата подготовка документации для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе.