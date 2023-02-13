Новосибирскую область признали лидером СФО по качеству жизни

В рейтинге регионов по качеству жизни от Ria.ru Новосибирская область заняла 21-е место. По результатам прошлого года рейтинговый балл области составил 58,216. Для сравнения: в рейтинге 2021 года она занимала 23-е место с баллом 54,379. Среди сибирских регионов этот самый лучший показатель. Ближайшие соседи — Красноярский край и Томская область — оказались в списке на 37-м и 49-м местах соответственно.

Всего в рейтинге 85 позиций. В лидерах по качеству жизни Москва (82,999), Санкт-Петербург (82,307), Московская область (78,195), Республика Татарстан (72,113) и Краснодарский край (66,760), которые также были в составе лучшей пятерки и в прошлом году.

Самое низкое качество жизни было отмечено в Республике Бурятия (34,543), Забайкальском крае (31,957), Еврейской автономной области (31,684), Республике Ингушетия (31,271) и Республике Тыва (23,758).

Как отмечают эксперты, рейтинг составляется на основе 67 показателей, объединенных в 11 групп, которые отражают основные аспекты качества жизни в регионе. Это уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.