Губернатор Новосибирской области — о разработке программы по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах

В Новосибирской области развернута работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания подчеркнул: мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Надо реально проанализировать риски и в ближайшие дни реализовать все необходимые мероприятия.

О том, что уже сделано для обеспечения безопасности в системах газоснабжения жилых домов, губернатору доложили министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирской области работают две крупные организации – Новосибирскоблгаз и «Газпром газораспределение», – которые обслуживают как внешние, так и внутренние системы газораспределения в домах на сжиженном газе. Сейчас специалисты организаций проводят работу по диагностике оборудования, проверяют и внешние сети, и внутренние – во время поквартирного обхода. В случае выявления нарушений дом отключается, проводятся работы по замене оборудования. В первую очередь специалисты газовых организаций проводили работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной, уточнил министр.

«Чтобы сотрудников газовых компаний пускали во все квартиры, нужно взаимодействие с управляющими организациями и старшими по домам, такую работу организовываем. Нужна помощь муниципалитета и Жилнадзора (государственной жилищной инспекции Новосибирской области – прим.). Уже с сегодняшнего дня Жилнадзор начинает работу с управляющими организациями по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — доложил губернатору порядок оперативных действий по решению поставленной задачи министр.