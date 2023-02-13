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Губернатор Новосибирской области — о разработке программы по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах

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Андрей Травников отметил: мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на улице Линейной, нельзя проводить формально.

В Новосибирской области развернута работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания подчеркнул: мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Надо реально проанализировать риски и в ближайшие дни реализовать все необходимые мероприятия.

О том, что уже сделано для обеспечения безопасности в системах газоснабжения жилых домов, губернатору доложили министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирской области работают две крупные организации – Новосибирскоблгаз и «Газпром газораспределение», – которые обслуживают как внешние, так и внутренние системы газораспределения в домах на сжиженном газе. Сейчас специалисты организаций проводят работу по диагностике оборудования, проверяют и внешние сети, и внутренние – во время поквартирного обхода. В случае выявления нарушений дом отключается, проводятся работы по замене оборудования. В первую очередь специалисты газовых организаций проводили работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной, уточнил министр.

«Чтобы сотрудников газовых компаний пускали во все квартиры, нужно взаимодействие с управляющими организациями и старшими по домам, такую работу организовываем. Нужна помощь муниципалитета и Жилнадзора (государственной жилищной инспекции Новосибирской области – прим.). Уже с сегодняшнего дня Жилнадзор начинает работу с управляющими организациями по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — доложил губернатору порядок оперативных действий по решению поставленной задачи министр.

Глава минЖКХ сообщил, что специалисты министерства уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ. Также есть предложение по установке сигнализаторов утечки газа, дополнил мэр Анатолий Локоть. По его мнению, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов, которая позволит исключить риск доступа к газовому оборудования частных организаций.

Задача по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов касается не только Новосибирска, подчеркнул губернатор. Во многих городских округах и районных центрах есть газифицированные многоквартирных дома.

Главам районов, городских округов также важно обеспечить выполнение полного перечня как оперативных, так и долгосрочных мероприятий. При разработке программы губернатор рекомендовал использовать опыт по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных домов, в которых проживают многодетные семьи. Та работа подразумевала комплексный подход: начиная от технических мероприятий в виде установки датчиков и заканчивая выстраиванием системы профилактики с регулярными обходами, системой инструктажей и информированием.

В отношении безопасности работы системы газоснабжения важно не ограничиваться срочными мероприятиям, которые будут выполнены на этой и следующей неделе, а подойти к вопросу планово и системно, заявил глава области. Губернатор поставил всем руководителям районов и городских округов задачу принять участие в подготовке соответствующей программы.

Фото: nso.ru

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