Кто стал новым регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области?

Приказами министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ООО «Экология Новосибирск» с 11 февраля 2023 года лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Новым региональным оператором временно определено муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» – для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся.

«Подписан приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО с 11 февраля 2023 года. Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство». С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более 1 года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе», – заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции 10 февраля. Как подчеркнул министр, для потребителей услуг ситуация не меняется: вывоз ТКО будет осуществляться по установленным графикам, начисления за услугу производятся по действующему тарифу.

Денис Архипов также пояснил, что основаниями для лишения статуса регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» стали непредоставление регоператором банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также нарушение схем потоков отходов. Эти нарушения установлены комиссией 7 февраля 2023 года. Сегодня прекращено действие соглашения с ООО «Экология Новосибирск» о статусе регионального оператора, заключенное 25 июля 2018 года.

В свою очередь, 8 февраля 2023 года специальная комиссия в правительстве региона рассмотрела документы МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» и установила возможность заключения Соглашения о исполнении функций регоператора, в связи с тем, что предприятие эксплуатирует объекты по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО, расположенными на территории Новосибирской области.

Согласно федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», министерство имеет право заключить с организацией соглашение без конкурса при отказе прежнего регоператора от своих обязанностей. 2 февраля 2023 г. в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области поступило письмо от внешнего управляющего ООО «Экология Новосибирск» об отказе в исполнении соглашения от 25.07.2018 г. В настоящее время министерством начата подготовка документации для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе.