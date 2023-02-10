60 новосибирских объектов культуры ждет капитальный ремонт в 2023 году

В Новосибирской области в 2023 году впервые будет капитально отремонтировано рекордное количество домов культуры и детских школ искусств – работы произведут на 60 объектах культуры, еще 7 объектов будут строиться и реконструироваться. На эти цели из регионального бюджета будет выделено самое большое количество средств за последние 5 лет – более 1,6 млрд рублей.

Как прокомментировала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, благодаря региональному финансированию в области появятся новые и существенно обновятся действующие дома культуры и детские школы искусств. «Совершенствовать культурную инфраструктуру особенно важно в свете принятого президентом РФ Указа №809 по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, – отметила Ирина Мануйлова. – Дома культуры и детские школы искусств должны стать опорными центрами по воспитанию наших ценностей и традиций. Эту заботу государства должны видеть и дети, и педагоги, которые будут реализовывать государственные задачи, и родители детей».