60 новосибирских объектов культуры ждет капитальный ремонт в 2023 году

На эти цели из регионального бюджета направят самый большой за последние пять лет объем финансирования — более 1,6 млрд рублей.
В Новосибирской области в 2023 году впервые будет капитально отремонтировано рекордное количество домов культуры и детских школ искусств – работы произведут на 60 объектах культуры, еще 7 объектов будут строиться и реконструироваться. На эти цели из регионального бюджета будет выделено самое большое количество средств за последние 5 лет – более 1,6 млрд рублей.
Как прокомментировала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, благодаря региональному финансированию в области появятся новые и существенно обновятся действующие дома культуры и детские школы искусств. «Совершенствовать культурную инфраструктуру особенно важно в свете принятого президентом РФ Указа №809 по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, – отметила Ирина Мануйлова. – Дома культуры и детские школы искусств должны стать опорными центрами по воспитанию наших ценностей и традиций. Эту заботу государства должны видеть и дети, и педагоги, которые будут реализовывать государственные задачи, и родители детей».
В этом году под контролем правительства региона планируется завершить строительство Карасукского районного дома культуры, где разместится также детская школа искусств и районная библиотека. Ещё два дома культуры будут строиться в п. Озеро-Карачи Чановского района и в с. Ярково Новосибирского района. Начнётся строительство Дома культуры в Чулыме, которое продолжится в течение трtх лет. В 60 объектах культуры по госпрограмме «Культура Новосибирской области» в этом году будет проведtн капитальный ремонт.
Как отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, в этом году в регионе впервые за несколько десятилетий начнётся строительство двух отдельных детских школ искусств: в Черепаново и Советском районе Новосибирска. До этого, в том числе благодаря национальному проекту «Культура», проводились ремонты и реконструкции уже существующих зданий. Юрий Зимняков отметил, что это по-настоящему знаковые для сферы и всего региона стройки, поэтому исполнение сроков проведения работ – на особом контроле министерства культуры региона.
Фото: nso.ru
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