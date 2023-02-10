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Какую погоду в марте обещают новосибирцам синоптики?

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В первый весенний месяц эксперты обещают варьирование температуры в диапазоне от -8 градусов до +1.

pxhere.com

В Новосибирске первый месяц весны будет в целом теплым, без особых скачков температур, следует из данных погодных сервисов.

По информации Gismeteo, март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3 днем. Ночные температуры будут опускаться до -11 градусов. Теплее всего будет 12 и 13 марта, в эти дни ожидается температура около 0 днем и до -3 градусов ночью. В остальные дни будет от -1 до -5 градусов. Осадки будут в большинстве дней.

По данным сервиса weather.rambler, в марте в Новосибирске также будет тепло и снежно, температура в течение месяца будет варьироваться от +1 до -8 градусов.

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