Какую погоду в марте обещают новосибирцам синоптики?

В Новосибирске первый месяц весны будет в целом теплым, без особых скачков температур, следует из данных погодных сервисов.

По информации Gismeteo, март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3 днем. Ночные температуры будут опускаться до -11 градусов. Теплее всего будет 12 и 13 марта, в эти дни ожидается температура около 0 днем и до -3 градусов ночью. В остальные дни будет от -1 до -5 градусов. Осадки будут в большинстве дней.

По данным сервиса weather.rambler, в марте в Новосибирске также будет тепло и снежно, температура в течение месяца будет варьироваться от +1 до -8 градусов.