В запуску станции «Спортивная» в новосибирском метро обновят голоса дикторов

Новосибирская подземка зазвучит по-новому, сообщается на официальом сайте метрополитена: «к запуску станции метро «Спортивная» обновят голоса дикторов; многим новосибирцам они знакомы. Голоса дикторов в метро новосибирцы слышат со дня его открытия. Записать несколько новых фраз оказалась непросто: в поисках нужной интонации одно и то же предложение пришлось перечитывать десятки раз».

В Новосибирске мужской голос сопровождает пассажиров от «Площади Маркса» до «Заельцовской», женский ─ в обратном направлении. В последний раз фонограмму для метрополитена записывали в 2011 году, когда открывали станцию «Золотую ниву».

Фото: архивы пресс-служб