В Новосибирске запустили новый терминал аэропорта Толмачево

Председатель совета директоров «Новапорт холдинг» Роман Троценко напомнил, что в холдинг входит 22 аэропорта, 5 были построены с нуля, 4 строятся. «Но где бы мы ни строили аэропорты, сердце наше остаётся в Новосибирске, это – как первая любовь. Шесть лет назад совместно с компанией S7, с Натальей и Владиславом Филёвыми мы разработали план, по которому можно было создать хаб, чтобы среднемагистральные суда могли обслуживать всю страну с одной посадкой. Идеальным местом хаба был избран Новосибирск. Губернатор Андрей Травников всесторонне поддержал этот план, поскольку он укладывается в концепцию развития Новосибирска не только как административной, но и транспортной столицы Сибири. Также благодарю Сбербанк и ВЭБ.РФ за финансирование грандиозного объекта. Для иностранцев, впервые прилетающих в Россию, новосибирский аэропорт – первое впечатление о нашей стране. Для среднемагистральных самолётов рейс через Новосибирск остаётся самым быстрым и самым дешёвым маршрутом, которым человек из Азии может перелететь в Европу, Северную Африку и Центральную Азию. Новосибирск по объёму транзитных пассажиров – крупнейший аэропорт России», – подтвердил Роман Троценко.