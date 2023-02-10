В Новосибирске запустили новый терминал аэропорта Толмачево

В ходе мероприятия состоялся телемост с президентом Владимиром Путиным, который подчеркнул стратегическую важность построенного аэровокзала.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров «Новапорт холдинг» Роман Троценко приняли участие в открытии первой очереди нового аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина.
В ходе мероприятия состоялся телемост с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в первую очередь выразил соболезнование и слова поддержки всем новосибирцам, пострадавшим в ходе трагедии со взрывом газа в жилом доме. Также президент отметил, что сегодня в России состоялись важные события: завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строители сделали всё необходимое, чтобы они были успешно выполнены. А значит, заметно вырастет пассажиропоток реконструированных аэропортов, будут расширены география полётов и маршрутные сети, на новый уровень выйдет и обслуживание пассажиров, обеспечение их безопасности, дополнительный импульс получит экономика, социальная сфера регионов, о которых я сказал, а главное, жизнь миллионов людей станет более комфортной и удобной», – отметил Владимир Путин.
Губернатор Андрей Травников доложил главе государства о готовности нового аэровокзального комплекса и развитии новосибирского авиаузла, поблагодарил президента за поддержку проекта комплексной реконструкции аэропорта, отметив, что одновременно со строительством современного терминала в «Толмачёво» полным ходом идёт модернизация второй взлётно-посадочной полосы.
«Новосибирские авиаторы ко дню столетия гражданской авиации России сделали хороший подарок – в минувшем году новосибирский аэропорт обслужил рекордные 7,6 млн пассажиров. Но самое главное, что все эти годы мы развивались и продолжаем развиваться в соответствии с поручениями президента страны. Новосибирский авиаузел сегодня – это важнейший региональный хаб России, точка пересечения логистических потоков между Европой и Азией. Он является крупнейшим региональным аэропортом по пассажиропотоку, обслуживая более 100 направлений маршрутной сети и обеспечивая ежедневное авиасообщение с 35 городами России. Огромное спасибо президенту и правительству России за последовательное финансирование большого количества проектов на территории нашего авиаузла, развитие региональной авиации. Это делается для того, чтобы жителям нашей огромной страны было удобно добираться до любого уголка и не требовалось выдерживать многочасовые полёты в Москву, чтобы пересесть на другой рейс. Сегодня такая возможность есть у миллионов пассажиров, выбирающих аэропорт Толмачево».
Председатель совета директоров «Новапорт холдинг» Роман Троценко напомнил, что в холдинг входит 22 аэропорта, 5 были построены с нуля, 4 строятся. «Но где бы мы ни строили аэропорты, сердце наше остаётся в Новосибирске, это – как первая любовь. Шесть лет назад совместно с компанией S7, с Натальей и Владиславом Филёвыми мы разработали план, по которому можно было создать хаб, чтобы среднемагистральные суда могли обслуживать всю страну с одной посадкой. Идеальным местом хаба был избран Новосибирск. Губернатор Андрей Травников всесторонне поддержал этот план, поскольку он укладывается в концепцию развития Новосибирска не только как административной, но и транспортной столицы Сибири. Также благодарю Сбербанк и ВЭБ.РФ за финансирование грандиозного объекта. Для иностранцев, впервые прилетающих в Россию, новосибирский аэропорт – первое впечатление о нашей стране. Для среднемагистральных самолётов рейс через Новосибирск остаётся самым быстрым и самым дешёвым маршрутом, которым человек из Азии может перелететь в Европу, Северную Африку и Центральную Азию. Новосибирск по объёму транзитных пассажиров – крупнейший аэропорт России», – подтвердил Роман Троценко.
Фото: nso.ru
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