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До конца недели на территории Новосибирска будет действовать штормовое предупреждение

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На трое суток объявлен так называемый режим черного неба.

pxhere.com

До конца недели в Новосибирске будет действовать штормовое предупреждение, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС. Оно связано с режимом «черного неба» — метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе.

«Черное небо» будет над городом с 18 часов 9 февраля до 13 часов 12 февраля, то есть почти на трое суток. Степень опасности — первая. Такая ситуация вызвана безветренной погодой. С четверга по воскресенье скорость ветра в городе не будет превышать 2-7 метров в секунду.

Городским предприятиями в течение следующих трех дней надлежит снизить объем вредных выбросов, чтобы не допустить загрязнения воздуха. При первой степени опасности выбросы должны быть снижены на 15–20%.

Новосибирцам рекомендуется реже выходить на улицу и по возможности пользоваться общественным транспортом — по данным минприроды, автомобили оказывают большое влияние на уровень загрязнения воздуха.

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