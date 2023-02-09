До конца недели на территории Новосибирска будет действовать штормовое предупреждение

До конца недели в Новосибирске будет действовать штормовое предупреждение, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС. Оно связано с режимом «черного неба» — метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе.

«Черное небо» будет над городом с 18 часов 9 февраля до 13 часов 12 февраля, то есть почти на трое суток. Степень опасности — первая. Такая ситуация вызвана безветренной погодой. С четверга по воскресенье скорость ветра в городе не будет превышать 2-7 метров в секунду.

Городским предприятиями в течение следующих трех дней надлежит снизить объем вредных выбросов, чтобы не допустить загрязнения воздуха. При первой степени опасности выбросы должны быть снижены на 15–20%.

Новосибирцам рекомендуется реже выходить на улицу и по возможности пользоваться общественным транспортом — по данным минприроды, автомобили оказывают большое влияние на уровень загрязнения воздуха.