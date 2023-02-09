18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На улице Линейной в Новосибирске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Андрей Травников лично проконтролировал работы по устранению последствий ЧП.

В результате взрыва газа утром 9 февраля произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома по улице Линейной. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выехал на место происшествия.

В настоящее время на месте обрушения подъезда работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительная площадь пожара 300 кв.м. Из дома эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в школе №85.

«Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», − подчеркнул глава региона.

По состоянию на три часа дня количество погибших достигло пяти. В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили , что погибли две женщины, двое мужчин и один ребенок.

В ГУ МЧС по Новосибирской области открыли «горячую линию». На телефон доверия Главного управления МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

Фото: nso.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: