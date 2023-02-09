На улице Линейной в Новосибирске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В ГУ МЧС по Новосибирской области открыли «горячую линию». На телефон доверия Главного управления МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

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