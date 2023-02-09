На улице Линейной в Новосибирске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Андрей Травников лично проконтролировал работы по устранению последствий ЧП.
В результате взрыва газа утром 9 февраля произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома по улице Линейной. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выехал на место происшествия.
В настоящее время на месте обрушения подъезда работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительная площадь пожара 300 кв.м. Из дома эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в школе №85.
«Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», − подчеркнул глава региона.
По состоянию на три часа дня количество погибших достигло пяти. В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили , что погибли две женщины, двое мужчин и один ребенок.
В ГУ МЧС по Новосибирской области открыли «горячую линию». На телефон доверия Главного управления МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)